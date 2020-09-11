Минтранс к 2035 году предложил ввести бесплатный проезд на общественном транспорте и платный — на личном

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии ведомства.

Согласно документу, бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести только при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех автомобилистов — согласно нему, с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», в том числе в крупных городах.

В проекте указано, что подобный механизм нужен «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах».

Людям, которые живут в небольших населенных пунктах (поселках, поселениях) предлагают пользоваться велосипедами и самокатами взамен личного автомобиля, а тем, кто живет в больших городах, — метро и легким рельсовым транспортом.

При этом в Минтрансе отмечают, что общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный. Иная ситуация лишь в Москве, где сеть общественного транспорта развита лучше, чем в других городах России, и где также другая парковочная политика.

Фонд «Городские проекты» отмечал: чтобы люди больше пользовались общественным транспортом, в первую очередь, необходимо построить нужную работающую инфраструктуру и затем развивать ее.

Отметим, инициатива бесплатного общественного транспорта уже была реализована в 2013 году в Таллине. При этом право бесплатного проезда получили не все, а только студенты, пенсионеры и постоянные жители Таллина, которые официально работают и платят налоги, а также члены их семей. В итоге за год количество поездок на личном автомобиле уменьшилось лишь на 5%.

С 1 июля 2018 года в 11 из 15 уездах Эстонии пассажиры могут бесплатно пользоваться муниципальными автобусами, а первой страной мира с полностью бесплатным общественным транспортом (автобусы, трамваи и поезда) стал с 29 февраля 2020 года Люксембург.