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№ 99 от 11 сентября 2020

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Родителям убитого росгвардейцами екатеринбуржца снова отказали в возбуждении уголовного дела

Общество11

Иван Жилинспецкор

11
 

Свердловский областной суд признал законным отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело из-за убийства сотрудниками Росгвардии 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Такшанкова. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Алексей Бушмаков.

«Таким образом, у родителей убитого появились правовые основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека, что и будет сделано в ближайшее время», — заявил  адвокат.

Ранее отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела из-за убийства Таушанкова признал законным Ленинский районный суд Екатеринбурга. СК мотивировал свое решение тем, что в заявлении адвоката Бушмакова якобы «не содержатся сведения, указывающие на признаки преступления». Регистрировать само заявление следователи так же не стали.

Владимир Таушанков был убит в своей квартире спецназом Росгвардии 31 мая 2020 года. По версии правоохранителей, мужчина похитил из магазина четыре рулона обоев.

Теги:
росгвардия, екатеринбург

ЦИК: партии племянника Путина грозит ликвидация из-за невыполнения требований законодательства

Политика508

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Партия Романа Путина «Народ против коррупции» не выполнила требования законодательства о выборах и по закону «О политических партиях» подлежит ликвидации, сообщил «Коммерсанту» член ЦИКа Евгений Шевченко.

Политической партии грозит ликвидация, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Для того чтобы не допустить этого, партия может выполнить одно из пяти следующих условий: кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы на выборах президента, на выборах в Госдуму, на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов или на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

В ЦИК заявили, что партия племянника Путина «Народ против коррупции» не выполнила этих условий, и сообщили, что информацию о партии Романа Путина ЦИК уже направил в Минюст по его запросу. Однако Верховный суд по искам Минюста рассмотрит вопрос о ликвидации партии только после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму, добавил член ЦИКа.

Сам Роман Путин заявил, что сейчас идет юридическое оформление решения съезда о назначении его председателем, а юристы партии «находятся в постоянном диалоге с представителями ЦИКа и Министерства юстиции». По его словам, партия «оперативно» вышла на муниципальные выборы.

Напомним, Роман Путин —бизнесмен и экс-сотрудник ФСБ — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Роман Путин сообщал, что собирается создать собственную партию на базе движения «Люди дела» для участия в выборах в Госдуму. Однако в июне он решил вступить в партию «Народ против коррупции», а уже в июле был избран ее лидером.

На сайте «Народа против коррупции» говорится, что партия создана для того, чтобы «законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции» и сделать Россию «сильным, динамично развивающимся государством».

Теги:
ng, выборы, роман путин, партия
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