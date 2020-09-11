В Липецке избили кандидата в городской совет от местного штаба Навального

В Липецке избили кандидата в городской совет от местного штаба Алексея Навального Александра Наумова. Об этом сообщается в твиттере штаба.

Наумов уточнил Sota.Vision, что нападавший был одет во все черное, а его лицо закрывала медицинская маска. По словам кандидата, нападавший крикнул: «Будешь знать, как идти против власти». Наумов добавил, что это не первое нападение на него: ранее его «обмазали дерьмом», однако он никому не рассказал об этом.

Накануне в Челябинске неизвестные избили координатора местного штаба Навального Алексея Барабошкина, его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. В штабе отметили, что последнее время ему поступали угрозы, связанные с работой штаба.

В Кургане полицейские задержали двух наблюдателей из тюменского штаба Навального и изъяли у них плакаты в поддержку политика. Вскоре задержанных отпустили из ОВД.

В этот же день в стекло курганского штаба стреляли, а затем залили клеем замок. События произошли после того, как утром координатору штаба Алексею Шварцу суд назначил 20 часов обязательных работ за проведение одиночного пикет в медицинской маске (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Вечером сотрудники полиции пришли в штаб под предлогом проверки двери, но забрали направления для наблюдателей.