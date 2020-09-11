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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 11 сентября. Коротко
Общество1 616
Наталья Глуховакорреспондент
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- В Липецке неизвестные напали на кандидата в городской совет от местного штаба Навального Александра Наумова. Как сообщил координатор штаба Илья Данилов, нападение было совершено недалеко от дома пострадавшего. Наумов участвует в выборах в качестве кандидата в члены городского совета Липецка.
- Постпред России при ООН Василий Небензя не увидел причин расследовать обстоятельства отравления Алексея Навального, так как Россия «не получила ничего, что позволило бы соответствующим органам провести свое де-юре расследование». Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале призвала Россию быть полностью прозрачной в отношении расследования отравления политика и привлечь ответственных к суду, то же самое призвали сделать представители Великобритании и Бельгии. Власти ФРГ ранее заявляли, что передали результаты анализов проб, взятых у Навального, в ОЗХО.
- В ЦИК предупредили партию племянника Путина о возможной ликвидации, если та не выполнит требований законодательства об участии в выборах. Однако вопрос о ликвидации партии Романа Путина «Народ против коррупции» Верховный суд по искам Минюста рассмотрит только после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму.
- Вакцинация от коронавируса может стать одним из из требований для выезда за границу, заявили в Минздраве. По словам ведомства, ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие COVID-19 только недолгое время, поэтому «более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании».
- В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 28 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
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