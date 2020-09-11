СМИ из Перми оштрафовали на 750 тысяч рублей за «фейк» в исправленном заголовке новости

Свердловский суд Перми оставил без изменения решение о назначении 750 тысяч рублей штрафа «Онлайн-медиа» за распространение учрежденным им СМИ «недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ч.10.1 ст. 13.15 КоАП РФ).

14 апреля на сайте интернет-газеты «Звезда»» была опубликована новость «21,5% медработников в Прикамье заразились коронавирусом», в тексте которой сообщалось, что в регионе 60 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, а количество заболевших сотрудников больниц достигло 13 человек — 21,5% от числа всех заболевших.

Через несколько часов заголовок был исправлен на «21,5% из заразившихся коронавирусом в Прикамье медработники», а в конце новости появилось объяснение: «Предыдущий заголовок к новости не соответствует действительности. Мы сделали его корректнее. Редакция газеты "Звезда" приносит свои извинения».

Как следует из решения мирового суда от 22 мая, недостоверную новость обнаружил сотрудник центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга СМИ.

«Онлайн-Медиа» просило прекратить производство, поскольку «изготовлением и размещением контента занимается исключительно главный редактор издания и авторы статей». Главный редактор «Звезды» сообщила, что «сама писала тексты и сама их публиковала», а «ошибку в названии объяснила своей забывчивостью, стремлением поскорее сдать статью, загруженностью работой над другими материалами».

Объяснения редактора суд расценил как стремление уйти от ответственности и пришел к выводам, что у «Онлайн-Медиа» был умысел на совершение «правонарушения». Внесение изменений в заголовок и принесение извинений суд расценил как добровольное прекращение противоправного поведения — смягчающее обстоятельство.

«С учетом изменения заголовка на арифметически точный и извинений перед читателями» суд снизил минимальный штраф вдвое и ограничился наказанием в 750 тысяч рублей.

Напомним, статья о фейках о коронавирусе — часть 10.1 в статью 13.15 КоАП РФ — появилась 1 апреля 2020 года. Наказание — штраф от полутора до трех миллионов рублей.