Президент Сербии: Путин и Лавров извинились за пост Захаровой со скриншотом из фильма «Основной инстинкт»

Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя диппредставительства Марии Захаровой. Об этом президент Сербии заявил в эфире национального телевидения.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за [поста Захаровой] сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — приводят его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный пост» Захаровой.

Ранее в социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии около полутора метров от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете. Захарова написала пост, в котором приложила к фотографии Вучича в Вашингтоне скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу» и добавила, что, по ее мнению, сербский лидер сидел «как на допросе».

Вскоре Захарова заявила, что ее сообщение было неверно истолковано. «Единственное, что в нем (в посту — ред.) содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных" (со стороны США — ред.)», — написала она.