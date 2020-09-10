В Кургане полиция задержала двух наблюдателей из штаба Навального

В Кургане полицейские задержали двух наблюдателей из тюменского штаба Навального и изъяли у них плакаты. Об этом «Новой газете» рассказали в местном штабе Навального.

Наблюдатели находятся в отделе полиции №1, где в отношении них составляют протокол. Причину задержания полицейские не назвали.

«Задержаны двое наших наблюдателей – Андрей Ведин и Наталья Шабалкова. Их машину остановили, несанкционированно провели досмотр, нашли плакаты в поддержку Навального. Плакаты изъяли под предлогом необходимости проведения экспертизы», — сообщил координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков.

Активисты приехали в Курган с целью наблюдения за предстоящими выборами 13 сентября посредством «Умного голосования». Приезд наблюдателей из Екатеринбурга и Тюмени был запланирован на четверг, о чем сообщалось в социальных сетях штабов Навального.

Сегодня в курганский штаб Навального стреляли, пуля попала в стекло. Неизвестные люди также испортили замок, залив в него клей и поставив спичку. Замок ремонту не подлежит и нуждается в замене.

События произошли после того, как утром координатору штаба Алексею Шварцу суд назначил 20 часов обязательных работ за проведение одиночного пикет в медицинской маске (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Вечером сотрудники полиции пришли в штаб под предлогом проверки двери, но забрали направления для наблюдателей.

В настоящий момент координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц перестал выходить на связь. В отделе полиции №1 не ответили на звонок корреспондента.

13 сентября в Курганской области пройдут выборы в областную думу: 17 депутатов по одномандатным округам и и 17 партийных кандидатов. Кандидаты в Шадринскую городскую думу (второй по величине город Зауралья) массово сняли свои кандидатуры накануне выборов.