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№ 98 от 9 сентября 2020

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В Челябинске прошел экомитинг «Хватит нас травить»

Общество22

Александр Шестаковспециально для «Новой»

22
 

В Челябинске прошел митинг «Хватит нас травить», в котором приняли участие несколько десятков человек, в том числе члены экологического движения «Стоп ГОК», «Челябинск дыши» и партия «Яблоко».

Фото: соцсети

По словам активиста «Стоп ГОКа» Василия Московца, местные власти продолжают игнорировать экологические проблемы Челябинска. «10 августа мы вышли к резиденции губернатора, чтобы показать Текслеру «красную карточку», но он к нам даже не вышел», — рассказал корреспонденту «Новой» Московец.

Участники митинга потребовали встречи с губернатором, отставки министра экологии области, отказ от строительства Томинского ГОКа и прекращения уголовного преследования сторонников движения «Стоп ГОК».

Напомним, что 28 августа отправили под домашний арест юриста движения Владимира Казанцева. Так же, с 2017 года под уголовным преследованием находится один из лидеров «Стоп ГОК» Василий Московец и его соратник Гамиль Асатуллин.

Теги:
экология, челябинск

В Москве у здания ЦИК задержали депутатов Мосгордумы за акцию против трехдневного голосования

Общество569

569
 

В Москве у здания Центризбиркома задержали двух депутатов Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова и Дмитрия Локтева за акцию против трехдневного голосования. 

Депутаты стояли с плакатами «Трехдневный ЦИрК», «Эллу Памфилову в отставку» и другими. Вместе с ними задержаны еще два человека, которые стояли рядом без плакатов, сообщил Тарасов «Новой Газете». 

«Нас сначала не хотели задерживать, а потом подошел гражданин Махонин [начальник 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД России] и сказал забирать и нас», — говорит депутат. 

Тарасов также рассказал о том, что при задержании, который производил 2-ой ОПП ГУ МВД России, и последующем обыске к ним была применена сила. Сейчас все задержанные вместе с адвокатом находятся в ОВД Китай-город. На них составляют протоколы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка участия в митинге). 

Напомним, что закон о трехдневном голосовании был принят 31 июля 2020 года. Закон позволяет вводить двух или трехдневное голосование на выборах всех уровней, а также на референдумах. Решение о длительности голосования будет принимать каждый избирком в течение 10 дней после официальной публикации даты выборов. Новая процедура голосования также позволяет проводить выборы на придомовых территориях и в местах общего пользования, но не предусматривает досрочного голосования. При подготовке законопроекта учитывался опыт, полученный на референдуме по внесению поправок в Конституцию РФ, который проводился в конце июня-начале июля текущего года.

По мнению независимого движения в защиту прав избирателей «Голос», принятый закон о трехдневном голосовании нарушает сразу несколько принципов демократических выборов. «Многодневное голосование стимулирует принуждение к участию в голосовании, что противоречит принципу добровольности. Кроме того, многодневное голосование при существующем правовом регулировании и практике не поддается общественному контролю, что противоречит принципу открытости и гласности работы избирательных комиссий», — говорится в заявлении движения, вышедшем в середине июля. 

Накануне партия «Яблоко» подала иск в Верховный суд, требуя признать процедуру трехдневного голосования незаконной. 

Мария Безверхая

Теги:
голосование, депутаты, задержания
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