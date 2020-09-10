В Челябинске прошел экомитинг «Хватит нас травить»

В Москве у здания Центризбиркома задержали двух депутатов Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова и Дмитрия Локтева за акцию против трехдневного голосования.

Депутаты стояли с плакатами «Трехдневный ЦИрК», «Эллу Памфилову в отставку» и другими. Вместе с ними задержаны еще два человека, которые стояли рядом без плакатов, сообщил Тарасов «Новой Газете».

«Нас сначала не хотели задерживать, а потом подошел гражданин Махонин [начальник 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД России] и сказал забирать и нас», — говорит депутат.

Тарасов также рассказал о том, что при задержании, который производил 2-ой ОПП ГУ МВД России, и последующем обыске к ним была применена сила. Сейчас все задержанные вместе с адвокатом находятся в ОВД Китай-город. На них составляют протоколы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка участия в митинге).

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Напомним, что закон о трехдневном голосовании был принят 31 июля 2020 года. Закон позволяет вводить двух или трехдневное голосование на выборах всех уровней, а также на референдумах. Решение о длительности голосования будет принимать каждый избирком в течение 10 дней после официальной публикации даты выборов. Новая процедура голосования также позволяет проводить выборы на придомовых территориях и в местах общего пользования, но не предусматривает досрочного голосования. При подготовке законопроекта учитывался опыт, полученный на референдуме по внесению поправок в Конституцию РФ, который проводился в конце июня-начале июля текущего года.

По мнению независимого движения в защиту прав избирателей «Голос», принятый закон о трехдневном голосовании нарушает сразу несколько принципов демократических выборов. «Многодневное голосование стимулирует принуждение к участию в голосовании, что противоречит принципу добровольности. Кроме того, многодневное голосование при существующем правовом регулировании и практике не поддается общественному контролю, что противоречит принципу открытости и гласности работы избирательных комиссий», — говорится в заявлении движения, вышедшем в середине июля.

Накануне партия «Яблоко» подала иск в Верховный суд, требуя признать процедуру трехдневного голосования незаконной.

Мария Безверхая