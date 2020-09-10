Минюст предложил лишить защитника Ефремова статуса адвоката

Минюст решил внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Минюст предложил возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы пострадавших. В ведомстве объяснили, что решение связано с поведением адвокатов в ходе процесса по делу Ефремова.

Ранее против адвокатов возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения профессиональной этики. Федеральная палата адвокатов заявляла, что юристы разглашают адвокатскую тайну и используют дело с участием известного артиста для саморекламы, активно общаясь со СМИ. «Они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии», — считают в организации.

В ответ Пашаев, представляющий интересы Ефремова, сказал, что его трижды лишали адвокатского статуса «из-за оппонентов», и он готов пережить это еще раз.

После возбуждения уголовного дела в отношении Ефремова, Пашаев неоднократно заявлял, что обладает сенсационной информацией, которую обнародует в суде, а также говорил, что «собрал достаточно доказательств» невиновности актера, уже признавшего свою вину. Во время суда Ефремов пытался отказаться от услуг адвоката, одноко в итоге этого не сделал. Актер признал свою вину на последнем заседании, а после приговора заявил, что отказывается от услуг Пашаева, который, по мнению Ефремова, своими действиями «подставил» его под суровое наказание.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.