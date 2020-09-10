В СК решили создать подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин решил создать подразделение по расследованию преступлений, связанных с «реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — уверили в СК.

Отметим, новая редакция Конституции России также затрагивает тему «фальсификации» истории: в частности, поправка п.3 ст.67 содержит формулировку «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

По мнению экспертов, поправка об «исторической правде» окончательно запретит свободомыслие в России и другой точки зрения, кроме официальной, больше не будет, а это, в частности, побудит правоохранителей чаще пользоваться статьей 354.1 УК РФ («Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны»).

Напомним, поправки в Конституцию, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.