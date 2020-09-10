Проект BY Help открыл сбор средств на поддержку независимых медиа и журналистов в Беларуси

Проект BY Help, который ранее организовывал сбор пожертвований на помощь пострадавшим и задержанным в ходе протестов в Беларуси, запускает инициативу «MediaSOL» — сбор средств на поддержку независимых медиа и журналистов. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, имеющимся в распоряжении «Новой газеты».

«Свободные медиа и журналисты стали очередной целью репрессий белорусского режима. На Окрестина попадают репортеры, которых за их работу обвиняют в координации массовых беспорядков. Власти заблокировали десятки независимых сайтов и вменяют им в вину публикацию правды о пытках, избиениях и фальсификациях <...> Власти думают, что могут задушить свободу слова, пригрозив журналистам, запретив стримы или поставив СМИ в невыносимые финансовые условия. Но им это не удастся», — говорится в заявлении проекта.

Средства пойдут на защитные средства для журналистов, работающих на уличных акциях, стипендии и пособия журналистам, подвергнувшимся репрессиям за работу в независимых медиа, на оплату временной релокации для тех, чьей жизни или здоровью угрожают за их журналистскую работу, а также на легальные способы поддержки финансовой устойчивости независимых изданий, несущих потери из-за репрессий.

Заниматься сбором средств для помощи белорусским независимым медиа будут организаторы сборов на оплату штрафов и компенсацию потерь пострадавшим от репрессий активистам и рабочим — Андрей Стрижак, Алексей Лявончык, Александр Лапко, Надзея Нортон и Алесь Чернякович.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики неоднократно задерживали белорусских журналистов. Так, 1 сентября были задержаны журналисты Tut.by Алексей Судников и Надежда Калинина, которые освещали акции протеста в Минске, они почти сутки находились в РУВД Октябрьского района. Им составили протокол за участие в «несанкционированном митинге».

Такое же обвинение было предъявлено журналистам «Комсомольской правды» в Беларуси» Никите Дуболеко, Марии Элешевич, Сергею Щеголеву (гражданин Украины), журналисту БелаПАН Андрею Шавлюго, однако журналисты подчеркивали, что во время задержания они выполняли свои журналистские обязанности.

Ранее было известно о задержаниях и журналистов из России: так, 10 августа более чем на 40 часов пропала связь со спецкорром «Медузы» Максимом Солоповым. Он был в Минске и освещал протесты, вспыхнувшие после голосования на выборах президента Беларуси. После освобождения он рассказал о подробностях своего задержания в Минске: «Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли».

Помимо этого, в день выборов в Беларуси, 9 августа, люди в штатском задержали корреспондентов «Дождя» Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова, позже их отпустили и депортировали в Смоленск.

Задержали и затем отпустили еще нескольких журналистов: военного корреспондента, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника, корреспондента телеканала RT Константина Придыбайло.