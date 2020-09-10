В Екатеринбурге фандрайзингом собрали 100 тысяч рублей на штраф руководителю екатеринбургского «Мемориала»

В Екатеринбурге путем сбора добровольных пожертвований собрали 100 тысяч рублей на штраф руководителю Екатеринбургского общества «Мемориал».

Ранее правозащитную организацию «Мемориал» в Екатеринбурге и ее руководителя Анну Пастухову в качестве должностного лица признали виновными по части 2 статьи 19.34 КоАП («Распространение иностранным агентом материалов без соответствующей маркировки»).

«Мемориалу» вменили отсутствие маркировки «иностранный агент» на баннере, использованном во время акции памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен», которая состоялась 30 октября 2019 года. Пастуховой, как физическому лицу, был назначен штраф 100 тысяч рублей, и еще 300 тысяч рублей должна будет выплатить возглавляемая Пастуховой организация.

Сбор средств на штраф Пастуховой осуществлялся как через пост в Фейсбуке на странице интернет-сообщества «Уральский Мемориал», так и через интернет-платформу Росштраф. Необходимая сумма была собрана за несколько часов.

«Вменяемый нам как правонарушение баннер с изображением невинных жертв Большого террора (в основном — детей), на которых мы почему-то должны были поставить клеймо "иностранный агент", лишь свидетельствует о том, что инициатор этого судебного разбирательства, ФСБ, является прямым продолжателем традиций НКВД. Ведь людей, расстрелянных в 1937-38 годах, тоже называли шпионами, иностранными агентами и врагами народа», — говорит Пастухова.

Читайте также Цензура оперативного назначения. Как силовики прервали работу стенда правозащитников на книжной ярмарке

Напомним, Екатеринбургское общество «Мемориал» включили в реестр иностранных агентов в декабре 2015 года. Пастухова является членом общества с 1988 года, а с начала 90-х является его председателем. В том числе благодаря ее усилиям в 12-х километрах от Екатеринбурга, на месте массовых захоронений репрессированных в 37-38 годах, появился монумент «Маски Скорби» работы Эрнста Неизвестного.

Елена Шукаева