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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
В Москве арестовали советника департамента гособоронзаказа Минобороны по делу о взятке
Военные следователи задержали в Москве советника отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержание связано с делом о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки составила не менее одного миллиона рублей. Ликучеву грозит до 15 лет колонии. Он останется под стражей до 8 ноября.
Отметим, расходы на оборону и безопасность составляют основную часть закрытых расходов бюджета России. Полностью или практически полностью засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс (раздел «Национальная оборона»), «Органы пограничной службы» и «Органы безопасности», к которым относятся ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Засекречена почти половина фундаментальных и прикладных исследований из-за военных разработок.
Теги:арест, минобороны, ng
В Москве отменят обязательный карантин для больных с симптомами ОРВИ
Власти Москвы решили отменить обязательный карантин для больных с симптомами простуды и ОРВИ, сдавших отрицательный тест на коронавирус. Об этом заммэра столицы Анастасия Ракова заявила в интервью телеканалу «Россия 24».
«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остается, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше», — приводит слова Раковой РИА Новости.
По словам вице-мэра, в ближайшее время систему здравоохранения Москвы перестроят, чтобы правильно дифференцировать диагнозы и исключить пересечение больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Ракова добавила, что на данный момент популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве достиг 20%.
За последние сутки в Москве выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, 14 человек скончались. «Новая газета» обращала внимание на то, что в течение нескольких недель число заболевших коронавирусом в столице находилось в коридоре от 650 до 700, что, по словам опрошенных экспертов, противоречит законам статистики.
В департаменте здравоохранения Москвы «Новой» тогда заявили, что стабильное число заболевших объясняется стабильностью эпидемиологической обстановки.