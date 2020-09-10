Военные следователи задержали в Москве советника отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание связано с делом о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки составила не менее одного миллиона рублей. Ликучеву грозит до 15 лет колонии. Он останется под стражей до 8 ноября.

Отметим, расходы на оборону и безопасность составляют основную часть закрытых расходов бюджета России. Полностью или практически полностью засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс (раздел «Национальная оборона»), «Органы пограничной службы» и «Органы безопасности», к которым относятся ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Засекречена почти половина фундаментальных и прикладных исследований из-за военных разработок.