В Москве отменят обязательный карантин для больных с симптомами ОРВИ

Власти Москвы решили отменить обязательный карантин для больных с симптомами простуды и ОРВИ, сдавших отрицательный тест на коронавирус. Об этом заммэра столицы Анастасия Ракова заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остается, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше», — приводит слова Раковой РИА Новости.

По словам вице-мэра, в ближайшее время систему здравоохранения Москвы перестроят, чтобы правильно дифференцировать диагнозы и исключить пересечение больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Ракова добавила, что на данный момент популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве достиг 20%.

За последние сутки в Москве выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, 14 человек скончались. «Новая газета» обращала внимание на то, что в течение нескольких недель число заболевших коронавирусом в столице находилось в коридоре от 650 до 700, что, по словам опрошенных экспертов, противоречит законам статистики.

В департаменте здравоохранения Москвы «Новой» тогда заявили, что стабильное число заболевших объясняется стабильностью эпидемиологической обстановки.