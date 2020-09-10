Инициативная группа в Екатеринбурге собрала более 13 тысяч подписей за возврат прямых выборов мэра

В Екатеринбурге завершился сбор подписей за возврат прямых выборов мэра, более 13 тысяч подписей официально переданы в аппарат Законодательного собрания Свердловской области.

Андрей Колмаков / для «Новой»

Члены инициативной группы по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области принесли собранные подписи к зданию Заксобрания в трех картонных коробках. Активисты провели перформанс с использованием арт объекта «Дверь» от Ромы Инка — это обычная дверь, расписанная художником, которую они принесли с собой.

Владислав Постников пояснил «Новой газете», что символизм двери заключается в том, «что двери чиновников, двери властных кабинетов должны быть всегда открыты для гражданских инициатив, таких, как наша».

Андрей Колмаков / для «Новой»

В здание Заксобрания из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки допустили только двоих — председателя инициативной группы Андрея Пирожкова и ее секретаря Владислава Постникова.

«Нас завели в комнату, где сотрудники аппарата расселись по столам и начали визуально пересчитывать подписи, пока еще без оценки. Дальше при Заксобрании будет собрана рабочая группа, где уже будут проверять их подлинность. — сказал Постников. — По закону нас должны туда пригласить, и мы сможем присутствовать при этой проверке».

Постников отметил также, что сама процедура проверки подписей в законе детально не прописана, количество и состав участников этой группы в настоящий момент неизвестны. Но, по мнению активиста, в рабочую группу может войти депутат Вячеслав Вегнер, который ранее уже вносил подобный законопроект, но потом отозвал его.

Напомним, инициативная группа по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 июля 2020 года. Приступить непосредственно к сбору подписей активисты смогли только с 29 июля — после публикации законопроекта в «Областной газете», которая является официальным СМИ Свердловской области.

По словам Постникова, двухнедельная задержка публикации объясняется тем, что в издании сперва потребовали заплатить за публикацию 96 000 рублей. После разъяснений, полученных газетой из администрации губернатора, законопроект был размещен за бюджетный счет.

4 августа 2020 года на пункты сбора подписей пришли сотрудники полиции, которые запретили сборщикам использовать кубы и одежду с агитацией за прямые выборы мэра. Несколько активистов в тот день были задержаны полицией и впоследствии наказаны административными штрафами.

Елена Шукаева