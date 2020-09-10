Три колонии Кемеровской области подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за текста о пытках

Исправительные колонии №5, №22 и №37 Кемеровской области подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после публикации статьи «Сибирь.Реалии» о пытках и избиениях заключенных в этих учреждениях. Об этом сообщается в карточке дела на сайте Центрального районного суда Кемерова, на которую обратило внимание «Тайга.инфо».

Ответчиками, согласно информации на сайте суда, являются участники организации «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин и Владимир Тараненко, а также бывшие заключенные Иван Бирюков, Николай Вашутин и Вячеслав Мурашкин и журналист Андрей Новашов — автор материала «"У нас только опущенные и вязанные". Как в российских колониях ломают судьбы и позвоночники», которая была опубликована на портале «Сибирь.Реалии».

В статье рассказывалось о пытках в ИК №5, о поборах и использовании «активистов» в ИК №22, а также об избиениях в ИК №37. Учреждения ФСИН потребовали удалить фрагменты текста, которые касаются их работы, и опровергнуть опубликованную информацию.

Как утверждают во ФСИН, информация статьи не находит подтверждения в «журнале о происшествиях», «информации Мариинской прокуратуры по надзору за соблюдение законов в исправительных учреждениях», «постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела» и в объяснениях сотрудников колоний.

Центральный районный суд Кемерова рассмотрит иск колоний к журналисту и правозащитникам 14 сентября.

Напомним, в статье сотрудники организации «Сибирь правовая» и бывшие заключенные рассказали в том числе и о смерти одного из заключенных ИК №37 Мергена Ооржака. Его убийство было установлено следствием. Одному из заключенных предъявили обвинение, а на сотрудников колонии завели дело о злоупотреблении полномочиями. В иске, однако, заявлено, что «сведения не соответствуют действительности».