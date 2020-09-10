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№ 98 от 9 сентября 2020

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Боксера Кушиташвили приговорили к условному сроку по делу об избиении росгвардейца

Общество2

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235-й гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо нападения на сотрудника Росгвардии (ч. 2 ст. 318 УК), Кушиташвили признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК). Меру пресечения боксеру заменили с домашнего ареста на подписку о невыезде, также ему назначили испытательный срок — два года.

Кушиташвили задержали в ночь на 2 февраля, когда он вместе с другом-боксером Овиком Оганнисяном после вечера в ресторане заехал в дом на Фрунзенской набережной. Следствие сообщало, что у Кушиташвили нашли пакетик с кокаином, а при потасовке он сломал силовику нос.

Защита же утверждала, что у боксера при себе было седативное вещество, которое ему не принадлежало. Впоследствии он признал вину и выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

Теги:
em, росгвардия, условный срок, приговор

Российские правозащитники попросили Москалькову и Пушкину обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

Общество69

Наталья Глуховакорреспондент

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Правозащитные организации «Зона права», «Правовая инициатива» и «Мемориал» попросили омбудсмена Татьяну Москалькову и депутата Госдумы Оксану Пушкину посодействовать в обеспечении жертв домашнего насилия госзащитой. Об этом «Новой газете» заявила адвокат Валентина Фролова.

В обращении указывается, что пострадавшие от домашнего насилия имеют право на защиту в рамках принятого в 2004 году ФЗ-119 «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Адвокат также пояснила «Новой», что в обращении трех правозащитных организаций описаны случаи семи женщин, пострадавших от домашнего насилия, которым не удалось получить защиту: «Из-за отсутствия закона о защите от домашнего насилия и специальных мер обеспечения безопасности (таких как охранные ордера), на сегодняшний день защита потерпевших может быть обеспечена через предоставление мер государственной защиты. Это возможно и до возбуждения уголовного дела — с момента сообщения о преступлении».

Адвокат добавила, что есть и другой вариант обеспечения защиты потерпевшей — избрание в отношении обидчика меры пресечения в виде запрета определенных действий, например, запрет посещать определенные районы города и запрет общаться с потерпевшей.

«Но последняя мера возможна только в рамках уголовного дела, она назначается по решению суда, — отметила Фролова. — Все пострадавшие обратились с заявлением о принятии в отношении них либо одной, либо обеих мер. Тем не менее, защита не была обеспечена ни одной из них. Очень важно, что мы говорим про разные регионы России. На мой взгляд, это отражает отношение к проблеме насилия, серьезность которой до сих пор обесценивается».

Напомним, депутат Оксана Пушкина — один из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, который до сих пор не внесен на рассмотрение в Государственную думу. Авторы законопроекта о домашнем насилии хотели ввести систему охранных ордеров и помощи пострадавшим, а также закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.

Согласно совместному исследованию «Новой газеты» и «Медиазоны», в России четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), в действительности защищались от домашнего насилия.

Теги:
законопроекты, домашнее насилие, ng
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