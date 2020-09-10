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№ 98 от 9 сентября 2020

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Экс-партнера Фургала отпустили под домашний арест

Общество388

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Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест Николая Мистрюкова — бывшего делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 

Фото: пресс-служба Басманного суда

Срок домашнего ареста Мистрюкова — до 18 октября. Экс-партнер Фургала признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изменить ему меру пресечения просило следствие.

Мистрюкова задержали в ноябре и отправили в СИЗО по обвинению в тех же двух заказных убийствах бизнесменов и одном покушении 15-летней давности, организацию которых вменяют и экс-губернатору Хабаровского края. Мистрюков сначала вину не признавал, но, как говорила его жена, следствие оказывало на ее мужа давление, чтобы добиться признательных показаний.

Мистрюков рассказывал членам Общественной наблюдательной комиссии, что у него диагностировали рак нескольких органов малого таза. Он жаловался, что ему не дают в СИЗО лекарства и обезболивающие.

Фургала задержали в июле. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Неделю назад Фургалу продлили арест до декабря, на суде он заявлял об угрозах со стороны следствия. Свою вину Фургал не признает. В СК говорили, что показания против него дали другие фигуранты дела, в том числе Мистрюков

После задержания Фургала в Хабаровске вспыхнули протесты. Местные жители требуют проведения открытого суда над ним в этом городе. Протесты поддержали и другие города региона.

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Теги:
басманный суд, домашний арест, фургал, em
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