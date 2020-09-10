В порту Бейрута произошел сильный пожар. Месяц назад там взорвалась аммиачная селитра

В порту Бейрута, где недавно произошел взрыв аммиачной селитры, загорелся склад с шинами и нефтью, который расположен в зоне морского порта. В небо поднялся большой столб огня и дыма, передает агентство Reuters.

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту. На место пожара прибыло несколько пожарных бригад, они стремятся локализовать очаг возгорания.

Напомним, 2750 тонн аммиачной селитры взорвались в порту Бейрута 4 августа. Погибли свыше 140 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. По данным властей, ущерб от взрыва может составить 10-15 миллиардов долларов. Точные причины взрыва до сих пор не установлены.

В Бейруте прошли массовые протесты, в ходе которых произошли столкновения с силовиками. 10 августа правительство Ливана ушло в отставку из-за кризиса, вызванного взрывом в Бейруте.