Бывший начальник уголовного розыска ветлужского отделения полиции признал вину в избиении задержанных и угрозах потерпевшему

Бывший начальник уголовного розыска ветлужского отделения полиции Антон Мерлугов 9 сентября признал вину в полном объеме, а также заявил о готовности публично извиниться перед потерпевшими и компенсировать им причиненный вред. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Мергулов обвиняется в избиении и пытках двух людей, а также в том, что он угрожал одному из местных жителей Ивану Белову фабрикацией уголовного дела за хранение наркотиков, если тот не изменит свои показания. В связи с возбуждением против него уголовного дела Мерлугова отстранили от должности в сентябре 2018 года.

Напомним, в апреле 2017 года жители Ветлуги (районный центр в Нижегородской области) Иван Белов и Павел Якушев пожаловались на то, что Мерлугов избил их при задержании (Беглов и Якушев подозревались в покушении на кражу).

Как рассказывал Якушев, полицейский разбил его телефон, затем начал бить его руками и ногами, а также доской от ящика выдвижного стола и пластмассовым обогревателем. Впоследствии у задержанного зафиксировали многочисленные телесные повреждения.

После Якушева полиция задержала Белова. Мерлугов повалил его на землю и начал бить по спине. У Белова эксперт зафиксировал гематому и отек мягких тканей в области века, гематому в области ушной раковины, ссадины в области спины и отслойку сетчатки глаза.

Следствие, а в дальнейшем и суд не установили причастность Якушева и Белова к краже. Оба приняли участие в процессе как свидетели.

В апреле 2017 года Уренский следственный отдел начал доследственную проверку по заявлению ветлужцев о неправомерных действиях сотрудников полиции.

По словам Белова, в январе 2018 года к нему на работу пришел начальник местного отделения полиции Александр Назаров, который попросил его отозвать претензии в адрес своих подчиненных. После того как Белов отказался, его задержали в тот же вечер по подозрению в хранении наркотических средств.

В ходе обыска полиция не обнаружила ничего запрещенного, после чего к Белову подошел Мергулов и сказал, что сотрудники полиции «обязательно что-то найдут». Белов воспринял эти слова как угрозу в свой адрес. Якушев и Белов написали заявления в Уренский следственный отдел, однако на допрос их вызвали только спустя восемь месяцев.

В марте 2018 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).