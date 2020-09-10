НИИ Гамалеи направил Lancet пояснения по статье о российской вакцине «Спутник V»

Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Институт имени Гамалеи направил в научный журнал The Lancet «развернутые» пояснения и ответы к данным о клинических исследованиях, сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Ранее у группы ученых-медиков из Швейцарии, Швеции, США, Австралии, Италии и других стран возникли вопросы к российской вакцине. Они опубликовали открытое письмо к авторам статьи в The Lancet о клинических исследованиях вакцины «Спутник V» и обратили внимание на данные о количестве антител у испытуемых после введения вакцины на разных этапах.

Они отметили, что у всех девяти испытуемых, получивших один из вариантов вакцины, титр антител к коронавирусу оказался идентичным на 21-й и 28-й день. Ученые заявили, что такие результаты говорят о статистической аномалии и требуют объяснений. Авторы письма также попросили доступ к исходным данным, чтобы провести повторный их анализ.

Напомним, о регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (недавно США внесли этот НИИ в санкционный список).

Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.