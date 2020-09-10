Координатору курганского штаба Навального назначили 20 часов обязательных работ за пикет в поддержку политика

Курганский городской суд назначил 20 часов обязательных работ координатору местного штаба Алексея Навального Алексею Шварцу за пикет в поддержку политика. Об этом «Новой газете» сообщили в местном штабе.

Суд признал активиста виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Шварц отметил, что наказание ему назначила судья Лопатина, которая уже рассматривала дела курганских активистов.

«На основании того, что у судьи есть свои политические предпочтения и убеждения, я потребовал отвода — судья не может быть беспристрастной. В отводе судья отказала. По итогу меня признали виновным за то, что я стоял в пикете в медицинской маске, о чем прямо указано в протоколе, составленным полицией. В других регионах за отсутствие маски штрафуют, а у нас в Кургане — [меня оштрафовали] за то, что я был в маске», — сказал Шварц.

Он добавил, что в регионе до сих пор действует масочный режим. Решение суда Шварц планирует обжаловать.

Активист провел пикет 21 августа. Во время мероприятия к нему подошли полицейские и попросили постоять на месте, чтобы их начальник успел приехать, и они смогли его задержать. Шварц отказался это делать. Полицейские побежали за активистом, но не смогли его догнать. Как рассказал Шварц, на следующий день полицейские ждали его на выходе из дома, где и составили на него протокол.

Помимо этого, сегодня замок на двери курганского штаба Навального кто-то заблокировал спичкой и клеем. Замок испорчен и нуждается в замене. Также в окно штаба стреляли. До выборов в области остался день, сегодня проходит выдача направлений наблюдателям.

Испорченный замок. Фото: Алексей Шварц

Ранее, 8 сентября, полицейские пришли в курганский штаб Навального для вручения повестки в военкомат активисту Никите Ильину. Сотрудники не пустили их в офис, поскольку силовики не представились. Когда активисты вышли из офиса, полиция задержала Ильина за углом здания с применением физической силы. Военный билет у него уже был.

Сегодня ночью в Челябинске неизвестные избили координатора регионального штаба Алексея Навального Алексея Барабошкина. Активиста госпитализировали с подозрением на перелом костей свода черепа и сотрясением головного мозга. Во время нападения не ограбили, оставив в целостности деньги и телефон. Ранее ему поступали угрозы, связанные с работой штаба.