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№ 98 от 9 сентября 2020

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Церковный суд отлучил от церкви схимонаха Сергия

Общество260

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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви, сообщили ТАСС в суде Екатеринбургской епархии.

«Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви», — заявил председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Теперь это решение должен подписать патриарх Кирилл.

Напомним, в июле этого года Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия (Романова). Сергия признали виновным в нарушении священной присяги.

Сергий вместе со сторонниками, среди которых спортсмены и ветераны войн, занял Среднеуральский монастырь в середине июня. Обитель была вынуждена покинуть настоятельница, игуменья Варвара. Схиигумен заявил, что покинуть монастырь его заставит только Росгвардия.

До этого Сергия лишили права проповедовать и совершать религиозные обряды — это произошло после того, как 26 апреля 2020 года он в ходе проповеди заявил, что пандемии коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает закрывать храмы, опасаясь распространения инфекции.

В отношении него заведено административное дело о распространении фейков из-за отрицания коронавируса. Помимо этого, он призывал граждан не идти на голосование по поправкам в Конституцию, Генпрокуратура потребовала удалить его обращение.

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Теги:
коронавирус, церковь, ng
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