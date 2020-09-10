В Казани на входе в Верховный суд Татарстана задержали юриста штаба «Объединенных демократов» Андрея Давыдова. Об этом «Новой» рассказала координатор «Объединенных демократов» Анастасия Буракова.

Давыдова доставили на допрос в Следственный комитет: «Вчера к Андрею приходили с обыском, но его не было дома. Это съемная квартира, ее вскрыли с собственником, провели обыск без Андрея. Дома из ценного был роутер и часы, все забрали. Я подозреваю, что еще хотят посмотреть что-то из информационных носителей», — заявила «Новой» Буракова.

Координатор «Объединенных демократов» также отметила, что в повестке, которую вручили Давыдову, не были указаны ни номер дела, ни другие данные.

Буракова добавила, что Давыдова задержали прямо возле суда, где должна была состояться апелляция по 13 кандидатам из Осинова, экологам, которые борются с мусоросжигательным заводом в Казани и которых на этой неделе всех в последний день сняли с муниципальных выборов: «Они шли на победу, суд первой инстанции совершенно по надуманным основаниям снял их с выборов, сегодня должна быть апелляция. Прямо перед рассмотрением дела его задержали».

Она добавила, что связывает задержание с тем, что 9 сентября следователям не удалось «найти что-то интересное в его вещах или информационных носителях»: «Также не удалось допросить, поэтому решили сделать это сегодня, заодно и достаточно удобный повод оставить очень сильную команду без юриста».

Напомним, 9 сентября силовики пришли с обысками в офис «Открытой России» в Москве и к представителям «Объединенных демократов» в других регионах России. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова впоследствии сообщила, что обыски проходили по делу ЮКОСа. Силовики за день провели 24 обыска по этому делу.

В «Открытой России» связывают обыски с предстоящими выборами 13 сентября: «Власти очень расстроены тем, что при поддержке нашего проекта "Объединенные демократы" идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Они решили провести обыски, что, честно, абсолютно нелогично, потому что все кандидаты уже есть в бюллетенях и уже идет досрочное голосование», — заявила тогда «Новой» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.