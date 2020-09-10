Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» почти на 148 миллиардов рублей из-за майского разлива топлива на Таймыре

Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (входит в «Норникель»), чтобы она возместила штраф в размере почти 148 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

Иск подало Енисейское межрегиорнальное управление Росприроднадзора в Арбитражный суд Красноярского края. Штраф «Норникелю» назначили из-за утечки более 20 тысяч тонн топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая.

Тогда солярка попала в почву и реки. Из-за разлива было возбуждено несколько уголовных дел. С суммой ущерба в почти 148 миллиардов рублей, которую привел Росприроднадзор, в «Норникеле» не согласились.

Свою позицию в компании аргументировали тем, что Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент длительности негативного воздействия, а также якобы занижением ведомством количества собранной солярки, которая не попала в водоемы. При этом в «Норникеле» говорили, что хотят решить вопрос мирным путем и не доводить дело до суда.