В России за сутки выявили 5 363 новых случая заражения COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 5 363 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 1 046 370.

В Москве за сутки выявили 695 новых случаев, в Петербурге — 215, в Подмосковье — 169, в Нижегородской и Ростовской областях — 163 и 155 соответственно. В Московской области прирост заболевсших стал рекордным с 19 июля.

Скончались за сутки от коронавируса 128 человек, в том числе 16 — в Петербурге и 14 — в Москве. Общее число умерших от COVID-19 в России за все время пандемии достигло 18 263 человек. Выздоровели за время пандемии 862 373 пациента, в том числе 5 915 — за последние сутки.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших — более 27,8 миллиона человек. Россия находится по этому показателю на четвертом месте.