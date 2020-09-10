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Отравление Навального «Новичком». Берлин передал результаты анализов политика в ОЗХО

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№ 98 от 9 сентября 2020

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В России за сутки выявили 5 363 новых случая заражения COVID-19

Общество148

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В России за последние сутки зафиксировали 5 363 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 1 046 370.

В Москве за сутки выявили 695 новых случаев, в Петербурге — 215, в Подмосковье — 169, в Нижегородской и Ростовской областях — 163 и 155 соответственно. В Московской области прирост заболевсших стал рекордным с 19 июля. 

Скончались за сутки от коронавируса 128 человек, в том числе 16 — в Петербурге и 14 — в Москве. Общее число умерших от COVID-19 в России за все время пандемии достигло 18 263 человек. Выздоровели за время пандемии 862 373 пациента, в том числе 5 915 — за последние сутки. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших — более 27,8 миллиона человек. Россия находится по этому показателю на четвертом месте. 

Теги:
em, россия, коронавирус

Что произошло за ночь 10 сентября. Коротко

Общество2 974

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  • Навальный был отравлен модифицированной версией яда «Новичок», доступ к которому могли иметь только российские спецслужбы, узнала газета Die Zeit. По словам неназванных экспертов, Навальный выжил благодаря «цепочке удачных совпадений», среди которых решение пилота посадить самолет в Омске и действия врачей, вколовших ему атропин.
  • В Челябинске неизвестные избили координатора регионального штаба Алексея Навального Алексея Барабошкина, его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. В штабе отметили, что последнее время ему поступали угрозы, связанные с работой штаба.
  • Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Теперь Медведев сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Алексом де Минаура.

  • Число погибших от коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. COVID-19 обнаружен более чем у 27,6 миллионов человек, из которых 18,6 миллионов — вылечились.

  • За сутки в Москве скончались от коронавируса еще 14 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4 947.

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Теги:
челябинск, теннис, коронавирус, nt
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