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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
В России за сутки выявили 5 363 новых случая заражения COVID-19
В России за последние сутки зафиксировали 5 363 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 1 046 370.
В Москве за сутки выявили 695 новых случаев, в Петербурге — 215, в Подмосковье — 169, в Нижегородской и Ростовской областях — 163 и 155 соответственно. В Московской области прирост заболевсших стал рекордным с 19 июля.
Скончались за сутки от коронавируса 128 человек, в том числе 16 — в Петербурге и 14 — в Москве. Общее число умерших от COVID-19 в России за все время пандемии достигло 18 263 человек. Выздоровели за время пандемии 862 373 пациента, в том числе 5 915 — за последние сутки.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших — более 27,8 миллиона человек. Россия находится по этому показателю на четвертом месте.
Теги:em, россия, коронавирус
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«Новая газета»редакция
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Число погибших от коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. COVID-19 обнаружен более чем у 27,6 миллионов человек, из которых 18,6 миллионов — вылечились.
- За сутки в Москве скончались от коронавируса еще 14 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4 947.
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