Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели15 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
- Политический разбой в России7 материалов
Свежий выпуск
№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
В Челябинске избили координатора местного штаба Навального
Иван Жилинспецкор
В Челябинске сегодня ночью неизвестные избили координатора регионального штаба Алексея Навального Алексея Барабошкина. Об этом говорится в сообщении на официальной странице штаба в фейсбуке.
«Деньги и телефон не взяли. Из травмпункта Алексея на скорой отправили в ОКБ (Областную клиническую больницу — ред.) №3 с подозрением на перелом костей свода черепа. На протяжении нескольких недель Алексею поступали угрозы, связанные с работой штаба», — рассказали в штабе.
В опубликованных под постом медицинских документах сказано, что врачи также подозревают у Барабошкина сотрясение мозга. На фото активиста, сделанном после нападения, виден синяк у него под глазом.
Ранее, 8 сентября, полицейские пришли в курганский штаб Навального, чтобы вручить повестку в военкомат активисту Никите Ильину. Полицейские отказались представиться, и потому сотрудники штаба сначала не пустили их внутрь. Когда же активисты выходили из офиса, Ильин был задержан с применением физической силы. При этом военный билет у него уже есть.
Атаки на региональные штабы Навального происходят на фоне его отравления, из-за которого политик долго находился в коме. Медики из Омска, где сначала госпитализировали Навального, отрицали, что политика отравили. Немецкие специалисты заявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок» — яд из этой же группы использовался для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В том отравлении международное сообщество обвинило российские спецслужбы. Они же это отрицали.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных