В Челябинске избили координатора местного штаба Навального

В Челябинске сегодня ночью неизвестные избили координатора регионального штаба Алексея Навального Алексея Барабошкина. Об этом говорится в сообщении на официальной странице штаба в фейсбуке.

«Деньги и телефон не взяли. Из травмпункта Алексея на скорой отправили в ОКБ (Областную клиническую больницу — ред.) №3 с подозрением на перелом костей свода черепа. На протяжении нескольких недель Алексею поступали угрозы, связанные с работой штаба», — рассказали в штабе.

В опубликованных под постом медицинских документах сказано, что врачи также подозревают у Барабошкина сотрясение мозга. На фото активиста, сделанном после нападения, виден синяк у него под глазом.

Ранее, 8 сентября, полицейские пришли в курганский штаб Навального, чтобы вручить повестку в военкомат активисту Никите Ильину. Полицейские отказались представиться, и потому сотрудники штаба сначала не пустили их внутрь. Когда же активисты выходили из офиса, Ильин был задержан с применением физической силы. При этом военный билет у него уже есть.

Атаки на региональные штабы Навального происходят на фоне его отравления, из-за которого политик долго находился в коме. Медики из Омска, где сначала госпитализировали Навального, отрицали, что политика отравили. Немецкие специалисты заявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок» — яд из этой же группы использовался для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В том отравлении международное сообщество обвинило российские спецслужбы. Они же это отрицали.