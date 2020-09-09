В Нижнем Новгороде полицейские задержали участников тренинга наблюдателей «Голоса»

ОБНОВЛЕНО 23:14 Задержали участника мероприятия Михаила Бородина, передает «МБХ медиа». По словам силовиков, он пытался толкнуть сотрудника и «прорвал кордон» полиции.

В Нижнем Новгороде полицейские пришли на тренинг наблюдателей, который проводит движение «Голос», сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на председателя нижегородского «Мемориала» Аркадия Галкера.

Тренинг проходил в храме Летающего макаронного монстра. После окончания мероприятия, в тот момент, когда его участники начали выходить на улицу, силовики задержали несколько человек. Точное количество задержанных пока неизвестно. Суть заявления и основания для своих действий полицейские не объяснили, уточняет издание.

Отметим, полиция 8 сентября уже приходила на тренинг движения в этом храме и сорвала встречу наблюдателей «Голоса». Тогда полицейские сослались на заявление некого лица о противоправных действиях «непонятных лиц» и потребовали у всех собравшихся объяснений. Только спустя два часа они покинули помещение.

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Напомним, «Голос» — общероссийское независимое движение в защиту прав избирателей. Движение обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, об этом сообщается на сайте движения.