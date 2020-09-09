Суд в Москве арестовал до 8 ноября замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении

Басманный суд Москвы арестовал замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении, об этом сообщает Интерфакс.

Защита в суде говорила о непричастности Тихонова к вменяемому ему обвинению. Обвиняемый также вины не признал. Тихонов просил суд не заключать его под стражу, адвокаты полагали, что более мягкая мера пресечения также будет гарантировать, что Тихонов не будет оказывать давление на ход следствия и не предпримет попытки скрыться.

Напомним, 8 сентября Следственный комитет предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Тихонов обвиняется в хищении как минимум 603 миллионов рублей, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы. Хищения, из-за которых возбудили дело, были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы.

Агентство получило для этого субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей. Часть из этих средств, по версии Следственного комитета и ФСБ, были похищены.