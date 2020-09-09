Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели15 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
- Политический разбой в России7 материалов
Свежий выпуск
№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
Суд в Москве арестовал до 8 ноября замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении
Басманный суд Москвы арестовал замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении, об этом сообщает Интерфакс.
Защита в суде говорила о непричастности Тихонова к вменяемому ему обвинению. Обвиняемый также вины не признал. Тихонов просил суд не заключать его под стражу, адвокаты полагали, что более мягкая мера пресечения также будет гарантировать, что Тихонов не будет оказывать давление на ход следствия и не предпримет попытки скрыться.
Напомним, 8 сентября Следственный комитет предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Тихонов обвиняется в хищении как минимум 603 миллионов рублей, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы. Хищения, из-за которых возбудили дело, были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы.
Агентство получило для этого субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей. Часть из этих средств, по версии Следственного комитета и ФСБ, были похищены.
Теги:хищения, уголовное дело, тихонов, ng
Сербская армия не будет участвовать в военных учениях «Славянское братство»
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Правительство Сербии приняло решение прекратить военные учения со всеми партнерами на ближайшие полгода. Об этом сообщает портал politika.rs.
После заседания правительства министр обороны Александр Вулин заявил, что Республика Сербия находится под «страшным и незаслуженным давлением» со стороны Европейского Союза»: «Давление, которое не имеет смысла и не основывается на наших решениях или действиях, является результатом истерии, определяющей политические решения и шаги больших и могущественных стран».
Вулин заявил, что Сербию просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью «ценой отказа от европейского будущего и ценой еще большего давления на политику, а также на людей в Косово и Метохии и в Республике Сербской».
Он подчеркнул, что, согласно решению Народной скупщины, Сербия является нейтральной в военном отношении страной и «чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или уменьшить последствия нападок» на Сербию правительство решило приостановить все военные учения и другие действия со всеми партнерами без исключения.
«В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных мероприятиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом. Наше участие в миротворческих операциях будет специально рассмотрено и, в случае необходимости, приостановлено», — заявил министр.
Вулин подчеркнул, что процесс оснащения и усиления армии Сербии не будет остановлен, и страна будет работать над повышением боевой готовности «еще настойчивее, чем когда-либо»: «Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и свои силы», — подчеркнул Вулин.
Напомним, согласно сообщению министерство обороны Беларуси, прибытие участников ежегодных учений «Славянское братство — 2020», в которых должны были принять участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, планируется с 10 по 15 сентября. На них планировалась отработка «совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом».