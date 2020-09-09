Сербская армия не будет участвовать в военных учениях «Славянское братство» 

Правительство Сербии приняло решение прекратить военные учения со всеми партнерами на ближайшие полгода. Об этом сообщает портал politika.rs.

После заседания правительства министр обороны Александр Вулин заявил, что Республика Сербия находится под «страшным и незаслуженным давлением» со стороны Европейского Союза»: «Давление, которое не имеет смысла и не основывается на наших решениях или действиях, является результатом истерии, определяющей политические решения и шаги больших и могущественных стран».

Вулин заявил, что Сербию просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью «ценой отказа от европейского будущего и ценой еще большего давления на политику, а также на людей в Косово и Метохии и в Республике Сербской».

Он подчеркнул, что, согласно решению Народной скупщины, Сербия является нейтральной в военном отношении страной и «чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или уменьшить последствия нападок» на Сербию правительство решило приостановить все военные учения и другие действия со всеми партнерами без исключения.

«В ближайший период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных мероприятиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом. Наше участие в миротворческих операциях будет специально рассмотрено и, в случае необходимости, приостановлено», — заявил министр.

Вулин подчеркнул, что процесс оснащения и усиления армии Сербии не будет остановлен, и страна будет работать над повышением боевой готовности «еще настойчивее, чем когда-либо»: «Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и свои силы», — подчеркнул Вулин.

Напомним, согласно сообщению министерство обороны Беларуси, прибытие участников ежегодных учений «Славянское братство — 2020», в которых должны были принять участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, планируется с 10 по 15 сентября. На них планировалась отработка «совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом».