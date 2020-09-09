СК в Чечне отказался возбуждать уголовное дело и проводить расследование смерти Мадины Умаевой

Следственное управление Следственного комитета (СК) по Чеченской Республике после предварительной проверки отказалось возбуждать уголовное дело и проводить расследование смерти чеченки Мадины Умаевой. Об этом сообщил правозащитный проект «Дело Мадины Умаевой».

21 июля ведомство уже отказывало в проведении расследования, однако в августе после обращения правозащитников управление СК по Северо-кавказскому округу направило материалы на повторную проверку.

Отметим, российские и международные правозащитные и общественные организации просили главу СК Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту гибели Мадины Умаевой, передать материалы проверки в главное следственное управление СК, возбудить уголовное дело и провести расследование.

По мнению правозащитников, на ход дела, экспертов, свидетелей и следствие могли повлиять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что после эксгумации тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. Помимо этого, мать погибшей извинилась перед главой республики в эфире ЧГТРК «Грозный» за версию о смерти дочери от домашнего насилия. Все это, по мнению правозащитников, могло оказать давление на местных экспертов, свидетелей и следствие.

Напомним, об истории Мадины Умаевой рассказывала «Новая». Девушка погибла 12 июня. Семья мужа Умаевой срочно организовала погребение, и 23-летнюю мать троих детей похоронили ночью, не дожидаясь результатов вскрытия.

Мать молодой женщины Хутмат Довлетмирзаева предположила, что ее дочь могли убить. По ее словам, в ее семье часто случались конфликты, муж регулярно избивал супругу, которая несколько раз пыталась от него уйти. После ее гибели местные жители также стали распространять версию о том, что муж Мадины Висхаджи Хамидов до смерти избил супругу из-за того, что та купила телевизор на деньги из детского пособия.