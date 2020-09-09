Мариинская больница в Петербурге прекратила прием пациентов из-за вспышки коронавируса

Петербургская Мариинская больница закрылась для госпитализации пациентов после выявления критического числа случаев COVID-19 — эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе госпиталя, сославшись на распоряжение Роспотребнадзора.

«Заполнено ковидное [отделение], прием пациентов в больницу пока прекращен до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе.

По словам источника «Новой» в госпитале, вcего в Мариинской выявлено около 200 случаев COVID-19. Помимо непосредственно коронавирусного отделения на 80 коек, вирус обнаружили и у пациентов, поступивших с другими диагнозами.

Мариинская больница одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под коронавирусную, но 7 июля вернулась к многопрофильной работе. До последнего момента в госпитале сохранялось отделение, полностью приспособленное для лечения больных COVID-19.

Отметим, что за последние сутки в России за сутки выявили 5 218 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 041 007.