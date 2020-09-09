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№ 98 от 9 сентября 2020

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Мариинская больница в Петербурге прекратила прием пациентов из-за вспышки коронавируса

Общество2

Галина Артеменко«Новая в Петербурге»

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Петербургская Мариинская больница закрылась для госпитализации пациентов после выявления критического числа случаев COVID-19 — эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе госпиталя, сославшись на распоряжение Роспотребнадзора.

«Заполнено ковидное [отделение], прием пациентов в больницу пока прекращен до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе. 

По словам источника «Новой» в госпитале, вcего в Мариинской выявлено около 200 случаев COVID-19. Помимо непосредственно коронавирусного отделения на 80 коек, вирус обнаружили и у пациентов, поступивших с другими диагнозами. 

Мариинская больница одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под коронавирусную, но 7 июля вернулась к многопрофильной работе. До последнего момента в госпитале сохранялось отделение, полностью приспособленное для лечения больных COVID-19. 

Отметим, что за последние сутки в России за сутки выявили 5 218 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 041 007.

Теги:
петербург, коронавирус, больницы
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