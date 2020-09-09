Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели15 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
- Политический разбой в России7 материалов
Свежий выпуск
№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
Мариинская больница в Петербурге прекратила прием пациентов из-за вспышки коронавируса
Галина Артеменко«Новая в Петербурге»
Петербургская Мариинская больница закрылась для госпитализации пациентов после выявления критического числа случаев COVID-19 — эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе госпиталя, сославшись на распоряжение Роспотребнадзора.
«Заполнено ковидное [отделение], прием пациентов в больницу пока прекращен до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе.
По словам источника «Новой» в госпитале, вcего в Мариинской выявлено около 200 случаев COVID-19. Помимо непосредственно коронавирусного отделения на 80 коек, вирус обнаружили и у пациентов, поступивших с другими диагнозами.
Мариинская больница одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под коронавирусную, но 7 июля вернулась к многопрофильной работе. До последнего момента в госпитале сохранялось отделение, полностью приспособленное для лечения больных COVID-19.
Отметим, что за последние сутки в России за сутки выявили 5 218 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 041 007.