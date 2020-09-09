СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Следственный комитет Беларуси заявил, что члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак арестованы.

Они стали подозреваемыми по уголовному делу о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». В рамках того же дела задержан юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей.

Следователи считают, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу», — говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что на данный момент шесть из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси либо арестованы, либо высланы из страны. На свободе в Беларуси остается только Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, однако и к ней домой сегодня пришла полиция и неизвестные в штатском. Чтобы не допустить ее ареста дома у писательницы собрались дипломаты из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.