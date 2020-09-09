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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти
Следственный комитет Беларуси заявил, что члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак арестованы.
Они стали подозреваемыми по уголовному делу о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». В рамках того же дела задержан юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей.
Следователи считают, что Координационный совет с помощью СМИ и соцсетей пытался «дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране».
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу», — говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что на данный момент шесть из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси либо арестованы, либо высланы из страны. На свободе в Беларуси остается только Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, однако и к ней домой сегодня пришла полиция и неизвестные в штатском. Чтобы не допустить ее ареста дома у писательницы собрались дипломаты из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.
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