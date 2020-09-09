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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
Пятерым болельщикам ЦСКА запретили посещать матчи за растянутый в поддержку Беларуси флаг
«Новая газета»редакция
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 3 тысячи рублей пятерых болельщиков ЦСКА, задержанных после матча с «Тамбовом». Об этом сообщил «Новой» адвокат Леонид Соловьев.
Александру Никитину, Евгению Александрову, Артему Градовскому и Александру Рудневу, которые, согласно протоколу, «растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров», также запретили посещать спортивные мероприятия на полгода, а Дмитрию Голембевскому за то же действие — на год.
В середине августа в Москве после матча ЦСКА — «Тамбов» полицейские задержали около 20 болельщиков ЦСКА, кричавших «Жыве Беларусь». На задержанных составили протоколы за нарушение правил поведения зрителей во время спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП) и отпустили из ОВД.
Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам. Это первый приговор после запрета движения
Иван Жилинспецкор
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы Николая и Наталью Бабарика, а также их друга Артема Зуева по делу о создании «банды АУЕ» (запрещенное и признанное экстремистским движение) и «разжигании ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ».
Николай Бабарика получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артем Зуев — 3 года и 9 месяцев лишения свободы, Наталья Бабарика — 4 года условно.
По версии обвинения, в 2011 году Николай Бабарика создал «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е», а затем и сообщество «Шпана», в которых публиковал посты в стиле «Жизнь ворам», а также продавал четки, нарды и другие сувениры с «воровской» символикой. Его супруга Наталья помогала вести паблик.
Артема Зуева обвинили в создании сообщества «Вольный мастер. Магазин интересов», в котором также продавалась «воровская» сувенирка.
Подсудимые в ходе процесса свою вину признали. При этом они отметили, что создавали паблики «ВКонтакте» не с целью разжигать ненависть к силовикам, а с целью получения прибыли от продажи сувениров. Ни один из них с криминальным миром связан не был.
Верховный суд России в августе этого года признал «АУЕ» экстремистским движением, и запретил его деятельность.
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