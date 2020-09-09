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№ 98 от 9 сентября 2020

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Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам. Это первый приговор после запрета движения

Общество160

Иван Жилинспецкор

160
 

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы Николая и Наталью Бабарика, а также их друга Артема Зуева по делу о создании «банды АУЕ» (запрещенное и признанное экстремистским движение) и «разжигании ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ».

Николай Бабарика получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артем Зуев — 3 года и 9 месяцев лишения свободы, Наталья Бабарика — 4 года условно.

По версии обвинения, в 2011 году Николай Бабарика создал «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е», а затем и сообщество «Шпана», в которых публиковал посты в стиле «Жизнь ворам», а также продавал четки, нарды и другие сувениры с «воровской» символикой. Его супруга Наталья помогала вести паблик.

Артема Зуева обвинили в создании сообщества «Вольный мастер. Магазин интересов», в котором также продавалась «воровская» сувенирка.

Подсудимые в ходе процесса свою вину признали. При этом они отметили, что создавали паблики «ВКонтакте» не с целью разжигать ненависть к силовикам, а с целью получения прибыли от продажи сувениров. Ни один из них с криминальным миром связан не был.

Верховный суд России в августе этого года признал «АУЕ» экстремистским движением, и запретил его деятельность.

Теги:
экстремизм, суды, ауе

В Екатеринбурге арестовали бразильца, организовавшего атаку на студию Netflix в 2019 году. Он мстил за фильм про Иисуса-гея

Общество342

Иван Жилинспецкор

342
 

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которого на родине подозревают в организации взрывов и покушении на убийство. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фаузи был задержан сотрудниками полиции 6 сентября в аэропорту Кольцово. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.

Бразильца обвиняют в атаке на студию Porta dos Fundo, которая снимала для Netflix сериал «Первое искушение Христа». В сериале Иисус был изображен геем, желающим отношений с Орландо-Люцифером.

Атака на студию произошла 24 декабря 2019 года. В студию были брошены два «коктейля Молотова». Возгорание потушила охрана.

31 декабря власти Бразилии заявили, что к нападению причастен Эдуардо Фаузи. Он оказался единственным из участников атаки, который снял маску. За два дня до этого заявления Фаузи сумел скрыться в России, где у него жила девушка.

Теги:
бразилия, netflix, арест
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