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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам. Это первый приговор после запрета движения
Иван Жилинспецкор
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы Николая и Наталью Бабарика, а также их друга Артема Зуева по делу о создании «банды АУЕ» (запрещенное и признанное экстремистским движение) и «разжигании ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ».
Николай Бабарика получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артем Зуев — 3 года и 9 месяцев лишения свободы, Наталья Бабарика — 4 года условно.
По версии обвинения, в 2011 году Николай Бабарика создал «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е», а затем и сообщество «Шпана», в которых публиковал посты в стиле «Жизнь ворам», а также продавал четки, нарды и другие сувениры с «воровской» символикой. Его супруга Наталья помогала вести паблик.
Артема Зуева обвинили в создании сообщества «Вольный мастер. Магазин интересов», в котором также продавалась «воровская» сувенирка.
Подсудимые в ходе процесса свою вину признали. При этом они отметили, что создавали паблики «ВКонтакте» не с целью разжигать ненависть к силовикам, а с целью получения прибыли от продажи сувениров. Ни один из них с криминальным миром связан не был.
Верховный суд России в августе этого года признал «АУЕ» экстремистским движением, и запретил его деятельность.
Теги:экстремизм, суды, ауе
В Екатеринбурге арестовали бразильца, организовавшего атаку на студию Netflix в 2019 году. Он мстил за фильм про Иисуса-гея
Иван Жилинспецкор
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которого на родине подозревают в организации взрывов и покушении на убийство. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фаузи был задержан сотрудниками полиции 6 сентября в аэропорту Кольцово. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.
Бразильца обвиняют в атаке на студию Porta dos Fundo, которая снимала для Netflix сериал «Первое искушение Христа». В сериале Иисус был изображен геем, желающим отношений с Орландо-Люцифером.
Атака на студию произошла 24 декабря 2019 года. В студию были брошены два «коктейля Молотова». Возгорание потушила охрана.
31 декабря власти Бразилии заявили, что к нападению причастен Эдуардо Фаузи. Он оказался единственным из участников атаки, который снял маску. За два дня до этого заявления Фаузи сумел скрыться в России, где у него жила девушка.