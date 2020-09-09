Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам. Это первый приговор после запрета движения

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы Николая и Наталью Бабарика, а также их друга Артема Зуева по делу о создании «банды АУЕ» (запрещенное и признанное экстремистским движение) и «разжигании ненависти к сотрудникам полиции и ФСБ».

Николай Бабарика получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Артем Зуев — 3 года и 9 месяцев лишения свободы, Наталья Бабарика — 4 года условно.

По версии обвинения, в 2011 году Николай Бабарика создал «ВКонтакте» сообщество «А.У.Е», а затем и сообщество «Шпана», в которых публиковал посты в стиле «Жизнь ворам», а также продавал четки, нарды и другие сувениры с «воровской» символикой. Его супруга Наталья помогала вести паблик.

Артема Зуева обвинили в создании сообщества «Вольный мастер. Магазин интересов», в котором также продавалась «воровская» сувенирка.

Подсудимые в ходе процесса свою вину признали. При этом они отметили, что создавали паблики «ВКонтакте» не с целью разжигать ненависть к силовикам, а с целью получения прибыли от продажи сувениров. Ни один из них с криминальным миром связан не был.

Верховный суд России в августе этого года признал «АУЕ» экстремистским движением, и запретил его деятельность.