В Екатеринбурге арестовали бразильца, организовавшего атаку на студию Netflix в 2019 году. Он мстил за фильм про Иисуса-гея

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которого на родине подозревают в организации взрывов и покушении на убийство. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фаузи был задержан сотрудниками полиции 6 сентября в аэропорту Кольцово. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.

Бразильца обвиняют в атаке на студию Porta dos Fundo, которая снимала для Netflix сериал «Первое искушение Христа». В сериале Иисус был изображен геем, желающим отношений с Орландо-Люцифером.

Атака на студию произошла 24 декабря 2019 года. В студию были брошены два «коктейля Молотова». Возгорание потушила охрана.

31 декабря власти Бразилии заявили, что к нападению причастен Эдуардо Фаузи. Он оказался единственным из участников атаки, который снял маску. За два дня до этого заявления Фаузи сумел скрыться в России, где у него жила девушка.