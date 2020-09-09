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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
В Екатеринбурге арестовали бразильца, организовавшего атаку на студию Netflix в 2019 году. Он мстил за фильм про Иисуса-гея
Иван Жилинспецкор
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которого на родине подозревают в организации взрывов и покушении на убийство. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фаузи был задержан сотрудниками полиции 6 сентября в аэропорту Кольцово. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.
Бразильца обвиняют в атаке на студию Porta dos Fundo, которая снимала для Netflix сериал «Первое искушение Христа». В сериале Иисус был изображен геем, желающим отношений с Орландо-Люцифером.
Атака на студию произошла 24 декабря 2019 года. В студию были брошены два «коктейля Молотова». Возгорание потушила охрана.
31 декабря власти Бразилии заявили, что к нападению причастен Эдуардо Фаузи. Он оказался единственным из участников атаки, который снял маску. За два дня до этого заявления Фаузи сумел скрыться в России, где у него жила девушка.
Мэрия Москвы заявила о начале вакцинации жителей города от COVID-19
В Москве началась вакцинация жителей города в рамках исследования вакцины от коронавируса. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.
«В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — сказала она (цитата по ТАСС).
Ракова объяснила, что вакцинация будет проходить в два этапа: сначала добровольцам введут один компонент вакцины, а через 21 день — второй. Участвовать в испытаниях может любой совершеннолетний с московским полисом ОМС, не переболевший COVID-19 и не контактировавший с зараженными как минимум за две недели до испытаний. Человек в течение того же срока не должен переболеть ОРВИ, женщинам также обязателен отрицательный тест на беременность.
О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В гражданский оборот первую партию этой вакцины выпустили накануне.