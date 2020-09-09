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№ 98 от 9 сентября 2020

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Мэрия Москвы заявила о начале вакцинации жителей города от COVID-19

Общество570

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В Москве началась вакцинация жителей города в рамках исследования вакцины от коронавируса. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

«В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Ракова объяснила, что вакцинация будет проходить в два этапа: сначала добровольцам введут один компонент вакцины, а через 21 день — второй. Участвовать в испытаниях может любой совершеннолетний с московским полисом ОМС, не переболевший COVID-19 и не контактировавший с зараженными как минимум за две недели до испытаний. Человек в течение того же срока не должен переболеть ОРВИ, женщинам также обязателен отрицательный тест на беременность. 

О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В гражданский оборот первую партию этой вакцины выпустили накануне.

Теги:
em, вакцина, москва, коронавирус
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