В Москве началась вакцинация жителей города в рамках исследования вакцины от коронавируса. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

«В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — сказала она (цитата по ТАСС).

Ракова объяснила, что вакцинация будет проходить в два этапа: сначала добровольцам введут один компонент вакцины, а через 21 день — второй. Участвовать в испытаниях может любой совершеннолетний с московским полисом ОМС, не переболевший COVID-19 и не контактировавший с зараженными как минимум за две недели до испытаний. Человек в течение того же срока не должен переболеть ОРВИ, женщинам также обязателен отрицательный тест на беременность.

Читайте также Карантин навсегда. Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии

О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В гражданский оборот первую партию этой вакцины выпустили накануне.