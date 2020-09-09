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Женщины против Лукашенко. Обсуждаем похищение Колесниковой и выступления Тихановской в 19:00

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№ 98 от 9 сентября 2020

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Похищенная член КС Мария Колесникова нашлась в минском СИЗО

Политика528

528
 

Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова нашлась в минском СИЗО №1 на улице Володарского. Об этом сообщил отец Колесниковой Александр, передает TUT.BY.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — рассказал он.

Мария Колесникова, исполнительный секретарь  Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков пропали два дня назад. Как выяснилось, белорусские силовики задержали их, допросили, а затем надели мешки на голову и попытались вывезти на Украину. На границе Колесникова, чтобы избежать выдворения из Беларуси, разорвала паспорт и выбралась из машины через окно. Сами Кравцов и Родненков сейчас находятся в Киеве.

Отметим, что шесть из семи членов президиума Координационного совета на данный момент либо задержаны, либо высланы из страны. Так, сегодня утром задержали юриста Максима Знака. На свободе в Беларуси остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, однако и к ней домой сегодня пришли неизвестные в штатском.

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Теги:
арест, колесникова, координационный совет
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