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№ 98 от 9 сентября 2020

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В России зарегистрировали 5 218 новых случаев заражения коронавирусом

Общество47

47
 

В России за сутки выявили 5 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 1 041 007.

Самый большой прирост заболевших в Москве - там выявили 642 новых случаев заражения коронавирусом. Следом идут Санкт-Петербург (218), Московская область (164), Нижегородская область (159), Ростовская область (153).

За сутки умерло 12 человек с подтвержденным COVID-19. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов.

Коронавирус обнаружен более чем у 27,58 миллионов человек во всем мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число смертей при этом превысило 897 тысяч.

Теги:
COVID-19, коронавирус, ng

Американская киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Культура931

931
 

Американская киноакадемия выпустила новый список критериев, которым должны соответствовать картины для получения премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в сообщении.

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Среди критериев значится, например, то, что главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один «цветной» актер (азиат, темнокожий, латиноамериканец).

Помимо этого, не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, представители какой-то расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями, а основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах. Также по крайней мере две творческие руководящие должности должны занимать представители меньшинств.

Фильм должен соответствовать минимум двум из четырех стандартов. Новые правила начнут действовать с 96 церемонии «Оскар» 2024 года. Правила для всех остальные номинаций пока остаются прежними.

Напомним, в июне этого года стало известно, что с 2021 года количество номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» будет ровно десять, а не «колеблющиеся из года в год число». Кроме того, Американская киноакадемия решила онлайн в течение года показывать своим членам фильмы, претендующие на участие в премии.

Саму церемонию вручения кинопремии «Оскар» перенесли с февраля 2021 года на апрель из-за влияния пандемии коронавируса на индустрию. Первоначально планировалось, что церемония вручения пройдет 28 февраля, теперь запланированная дата — 25 апреля. Номинации решили объявить 15 марта.

Теги:
фильм, ng, оскар
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