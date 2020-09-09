В России зарегистрировали 5 218 новых случаев заражения коронавирусом

Американская киноакадемия выпустила новый список критериев, которым должны соответствовать картины для получения премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в сообщении.

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Среди критериев значится, например, то, что главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один «цветной» актер (азиат, темнокожий, латиноамериканец).

Помимо этого, не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, представители какой-то расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями, а основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах. Также по крайней мере две творческие руководящие должности должны занимать представители меньшинств.

Фильм должен соответствовать минимум двум из четырех стандартов. Новые правила начнут действовать с 96 церемонии «Оскар» 2024 года. Правила для всех остальные номинаций пока остаются прежними.

Напомним, в июне этого года стало известно, что с 2021 года количество номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» будет ровно десять, а не «колеблющиеся из года в год число». Кроме того, Американская киноакадемия решила онлайн в течение года показывать своим членам фильмы, претендующие на участие в премии.

Саму церемонию вручения кинопремии «Оскар» перенесли с февраля 2021 года на апрель из-за влияния пандемии коронавируса на индустрию. Первоначально планировалось, что церемония вручения пройдет 28 февраля, теперь запланированная дата — 25 апреля. Номинации решили объявить 15 марта.