В Минске перестал выходить на связь член Координационного совета Максим Знак. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Позже появились сообщения о его задержании.

Знак связался с радиостанцией на короткое время, но видеозвонок оборвался. Он прислал продюсеру радиостанции сообщение со словом «маски».

«В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен», — рассказал TUT.BY пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Предполагаемое задержание Знака. Фото: телеграм-канал motolkohelp

После этого в сети появилось фото, на котором, предположительно, запечатлено задержание Знака. При этом в МВД Беларуси РИА Новости сообщили, что пока ничего не знают о задержании члена президиума КС.

обновлено 09:46 Дверь в штаб Бабарико, где был Знак, закрыта, там идет обыск и туда никого не пускают, сообщает «Еврорадио». На парковке появился микроавтобус без знаков, которого не было, когда увозили члена президиума КС. В секретариате совета сообщили, что его увезли люди в штатском и в масках. Адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил Tut.by, что дома у члена президиума КС планируется обыск. «Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны», — уточнил он.

Два дня назад были похищены член президиума КС Мария Колесникова, его исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. Их белорусские силовики решили вывезти на Украину. Кравцов и Родненков сейчас находятся в Киеве, они рассказали, что Колесникова на границе разорвала паспорт и выбралась из машины через окно. В госпогранкомитете утверждали, что из транспортного средства ее вытолкнули.

После произошедшего Колесникову задержали. Где она сейчас — до сих пор точно неизвестно.