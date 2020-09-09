«Прямая линия» с Путиным в этом году не состоится

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В силу сложившихся в этом году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому «конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», добавил он.

Песков уточнил, что в декабре состоится ежегодная пресс-конференция президента, в которую могут быть добавлены «какие-то элементы прямой линии».

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Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная форма общения Путина с гражданами России, во время которой он отвечает на отобранные для эфира вопросы от жителей разных регионов страны. По мнению самого Путина, «Прямая линия» является «самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны».

Последний раз «Прямая линия» состоялась в июне прошлого года (она была 17 по счету) и, по данным Mediascope, стала самой непопулярной за последние восемь лет. После этого «Левада-центр» провел опрос и выяснил, что 48% россиян сомневаются в решении затронутых во время мероприятия проблем.

Впервые «Прямая линия» с Путиным прошла в 2001 году. С тех пор он ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов, общался с гражданами России в таком формате. Самой продолжительной стала «Прямая линия» 2013 года — она длилась 4 часа 47 минут.

Ежегодную большую пресс-конференцию, на которой Путин в эфире отвечает на вопросы журналистов, президент проводит с 2001 года. Перерыв был сделан в период, когда Путин занимал должность премьер-министра (2008 — 2012 годы). Предыдущая такая пресс-конференция состоялась 19 декабря 2019 года.