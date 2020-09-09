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Навальный выведен из комы и реагирует на обращения после отравления «Новичком»

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№ 98 от 9 сентября 2020

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Что произошло за ночь 9 сентября. Коротко

Общество438

438
 
  • Силовики пришли в московский офис «Открытой России» и редакцию «МБХ медиа», обыски проходят также у кандидатов и представителей «Объединенных демократов» в Татарстане, Иванове и Владимире. Координатор «Объединенных демократов» Анастасия Буракова сообщила, что происходящее связано с делом ЮКОСа.
  • «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным в этом году не состоится. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что из-за сложившихся в 2020 году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Ее элементы планируется добавить в пресс-конференцию Путина, которая пройдет в декабре.
  • Главы МИД G7 потребовали от России привлечь к ответственности виновных в отравлении Алексея Навального. В заявлении министров отмечается, что Германия проинформировала «Большую семерку» о выводах немецких экспертов.
  • За сутки в Москве скончались от коронавируса еще 12 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4 933.

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Теги:
прямая линия с путиным, навальный, объединенные демократы, открытая россия, обыски, em

Силовики пришли в офис «Открытой России» в Москве и в редакцию «МБХ медиа». Обыски проходят и у представителей «Объединенных демократов» в трех регионах

Общество1 800

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ОБНОВЛЕНО 08:00

Силовики пришли в редакцию «МБХ медиа», об этом сообщает само издание. Они представились сотрудниками управления по экономической безопасности.

Силовики пришли в офис «Открытой России» в Москве, к представителям «Объединенных демократов» в трех регионах пришли с обысками. Об этом «Новой» сообщила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

Во Владимире обыски проходят у координаторов от «Объединенных демократов» Александры Романовой и Андрея Сергеева и у кандидата в Городскую Думу Ильи Косыгина, в Ивановской области — у координатора проекта Николая Дьячкова, кандидатов Ирины Мальцевой и Андрея Сергеева, в Татарстане — у кандидата Ирины Никифоровой. Обыск проходит и в Казани у родителей кандидата Эмиля Гараева, а также в квартире, которую снимает технолог «Объединенных демократов» Андрей Давыдов — его самого в городе нет.

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова впоследствии сообщила, что обыски в офисе в Москве проходят по делу ЮКОСа — постановления выданы Басманным районным судом Москвы.

Силовики в московском офисе «Открытой России» / Татьяна Усманова

«Ни по каким документам они пришли в Москву, ни с чем они это связывают, пока у меня нет информации. Там скоро уже будет наш адвокат, скоро мы получим эту информацию», — сообщила «Новой» Усманова. По ее словам, входы в офисное здание заблокированы, никого не пускают внутрь.

Она добавила, что связывает все обыски с предстоящими выборами 13 сентября: «Власти очень расстроены тем, что при поддержке нашего проекта "Объединенные демократы" идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Они решили провести обыски, что, честно, абсолютно нелогично, потому что все кандидаты уже есть в бюллетенях и уже идет досрочное голосование. Я не понимаю, каким образом они считают возможным навредить нашему проекту через эти обыски, это абсолютная чушь, проекты работают».

Напомним, 9 июля силовики также приходили с обысками в офисы «Открытой России» и «МБХ медиа» в Москве. Параллельно обыски проводились у координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой и в квартире ее матери, у родственников координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова и у сотрудницы организации Ольги Горелик и шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Обыски проходили по делу ЮКОСа и были связаны с приватизацией компании «Апатит» в 1994 году.

Также 5 сентября обыски проходили в офисе «Открытой России» в Санкт-Петербурге. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова тогда сообщала, что это связано с акцией протеста «кормления голубей»  на Гостином дворе — акцией солидарности с протестующими жителями Хабаровского края, которые уже десятую неделю выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. 

«Открытая Россия» впоследствии  сообщила, что обыск проходил в рамках уголовного дела по 213 УК РФ из-за брошенной дымовой шашки на одной из предыдущих акций в Петербурге. Организация добавила, что не имеет к этому никого отношения.

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Теги:
открытая россия, обыски, ng
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