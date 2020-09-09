Силовики пришли в офис «Открытой России» в Москве. Обыски проходят и у представителей «Объединенных демократов» в трех регионах

Силовики пришли в офис «Открытой России» в Москве, к представителям «Объединенных демократов» в трех регионах пришли с обысками. Об этом «Новой» сообщила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

Во Владимире обыски проходят у координаторов от «Объединенных демократов» Александры Романовой и Андрея Сергеева и у кандидата в Городскую Думу Ильи Косыгина, в Ивановской области — у координатора проекта Николая Дьячкова, кандидатов Ирины Мальцевой и Андрея Сергеева, в Татарстане — у кандидата Ирины Никифоровой. Обыск проходит и в Казани в квартире, которую снимает технолог «Объединенных демократов» Андрей Давыдов — его самого в городе нет.

«В сам офис "Открытой России" в Москве они еще не зашли. Ни по каким документам они пришли в Москву, ни с чем они это связывают, пока у меня нет информации. Там скоро уже будет наш адвокат, скоро мы получим эту информацию», — сообщила Усманова.

Она добавила, что связывает все обыски с предстоящими выборами 13 сентября: «Власти очень расстроены тем, что при поддержке нашего проекта "Объединенные демократы" идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Они решили провести обыски, что, честно, абсолютно нелогично, потому что все кандидаты уже есть в бюллетенях и уже идет досрочное голосование. Я не понимаю, каким образом они считают возможным навредить нашему проекту через эти обыски, это абсолютная чушь, проекты работают».

Председатель «Открытой России» впоследствии сообщила, что обыски проходят по делу ЮКОСа — постановления выданы Басманным районным судом Москвы.

Напомним, 5 сентября обыски проходили в офисе «Открытой России» в Санкт-Петербурге. Координатор Открытой России Татьяна Усманова тогда сообщала, что это связано с акцией протеста «кормления голубей» на Гостином дворе — акцией солидарности с протестующими жителями Хабаровского края, которые уже десятую неделю выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

«Открытая Россия» впоследствии сообщила, что обыск проходил в рамках уголовного дела по 213 УК РФ из-за брошенной дымовой шашки на одной из предыдущих акций в Петербурге. Организация добавила, что не имеет к этому никого отношения.