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№ 98 от 9 сентября 2020

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Медведев предложил обсудить идею о введении минимального базового дохода в России

Экономика1

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Зампредседателя Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение базового дохода в России. Свою идею он озвучил во время партийного онлайн-совещания. 

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — объяснил Медведев (цитата по РБК), отметив, что подобная практика уже существует в ряде стран. 

Медведев добавил, что идея требует «максимально внимательного анализа». По его мнению, «Единая Россия» может обсудить эту идею с профсоюзами и правительством. Накануне выплачивать базовый доход безработным россиянам предложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на фоне пандемии коронавируса.

Безусловный базовый доход регулярно выплачивается государством гражданам страны. Такая практика существует в Италии, в Бразилии выплата предназначена для бедных семей, чьи дети ходят в школу, в Индии — для фермеров. Эксперимент проводится сейчас в Германии: там 120 жителям будут платить по 1200 евро в месяц в течение трех лет. Эксперимент также проводила Финляндия: там неработающим платили по 560 евро. Минтруд страны пришел к выводу, что выплата почти не увеличивает экономическую активность граждан, хотя и положительно влияет на их ощущение благополучия. 

Теги:
em, базовый доход, медведев

На одежду для служащих тюменских судов потратят более 1,2 миллиона рублей. Закупают даже халаты и сорочки

Общество192

Юлия БаталоваНовая газета

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Управление судебного департамента в Тюменской области закупает для сотрудников районных и городских судов служебную одежду. На женские юбки, блузки, пиджаки, мужские рубашки и галстуки потратят более 1,2 миллиона рублей. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте госзакупок. 

В качестве служебного обмундирования закупят и шейные платки (кроме трикотажных и вязаных), на которые вместе с галстуками потратят 38 250 рублей. Также планируется купить 170 женских блузок или для девочек из текстильных материалов на сумму 319 600 рублей. На 20 штук мужских рубашек или для мальчиков из текстильных материалов израсходуют 38 000 рублей. 85 юбок, халатов, блузок, фартуков, жилетов, платья, сорочки потратят 263 500 рублей. Самая большая статья расходов приходится на закупку 85 женских курток – 583 100 рублей. 

Почти в аналогичную сумму обойдется и закупка расходных материалов к оргтехнике для районных (городских) судов Тюмени и области. На части и принадлежности для офисных машин планируется потратить 1 255 832 рубля. Также почти на полмиллиона рублей закупят бумагу для городских судов Тюмени и Тюменской области. 

Закупка канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов доя обеспечения деятельности тюменских судов обойдется бюджету в 221 193 рубля, а бумажные конверты для тюменских судов — в 185 700 рублей.

Согласно сайту госзакупок, на поставку дезинфицирующих средств для федерального центра нейрохирургии, расположенном в городе Тюмени, планируется потратить в два раза меньше денег, нежели на одежду для служащих тюменских судов. Поставка же спецодежды в тюменский перинатальный центр обошлась бюджету в четыре раза дешевле одежды работников судебной системы Тюменской области. 

Теги:
тюменская область, тюмень, суды, em
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