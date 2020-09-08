Медведев предложил обсудить идею о введении минимального базового дохода в России

Зампредседателя Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение базового дохода в России. Свою идею он озвучил во время партийного онлайн-совещания.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — объяснил Медведев (цитата по РБК), отметив, что подобная практика уже существует в ряде стран.

Медведев добавил, что идея требует «максимально внимательного анализа». По его мнению, «Единая Россия» может обсудить эту идею с профсоюзами и правительством. Накануне выплачивать базовый доход безработным россиянам предложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на фоне пандемии коронавируса.

Безусловный базовый доход регулярно выплачивается государством гражданам страны. Такая практика существует в Италии, в Бразилии выплата предназначена для бедных семей, чьи дети ходят в школу, в Индии — для фермеров. Эксперимент проводится сейчас в Германии: там 120 жителям будут платить по 1200 евро в месяц в течение трех лет. Эксперимент также проводила Финляндия: там неработающим платили по 560 евро. Минтруд страны пришел к выводу, что выплата почти не увеличивает экономическую активность граждан, хотя и положительно влияет на их ощущение благополучия.