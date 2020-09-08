На одежду для служащих тюменских судов потратят более 1,2 миллиона рублей. Закупают даже халаты и сорочки

Управление судебного департамента в Тюменской области закупает для сотрудников районных и городских судов служебную одежду. На женские юбки, блузки, пиджаки, мужские рубашки и галстуки потратят более 1,2 миллиона рублей. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте госзакупок.

В качестве служебного обмундирования закупят и шейные платки (кроме трикотажных и вязаных), на которые вместе с галстуками потратят 38 250 рублей. Также планируется купить 170 женских блузок или для девочек из текстильных материалов на сумму 319 600 рублей. На 20 штук мужских рубашек или для мальчиков из текстильных материалов израсходуют 38 000 рублей. 85 юбок, халатов, блузок, фартуков, жилетов, платья, сорочки потратят 263 500 рублей. Самая большая статья расходов приходится на закупку 85 женских курток – 583 100 рублей.

Почти в аналогичную сумму обойдется и закупка расходных материалов к оргтехнике для районных (городских) судов Тюмени и области. На части и принадлежности для офисных машин планируется потратить 1 255 832 рубля. Также почти на полмиллиона рублей закупят бумагу для городских судов Тюмени и Тюменской области.

Закупка канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов доя обеспечения деятельности тюменских судов обойдется бюджету в 221 193 рубля, а бумажные конверты для тюменских судов — в 185 700 рублей.

Согласно сайту госзакупок, на поставку дезинфицирующих средств для федерального центра нейрохирургии, расположенном в городе Тюмени, планируется потратить в два раза меньше денег, нежели на одежду для служащих тюменских судов. Поставка же спецодежды в тюменский перинатальный центр обошлась бюджету в четыре раза дешевле одежды работников судебной системы Тюменской области.