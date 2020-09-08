Пермский суд назвал «давлением» и «вмешательством» в свою деятельность возмущение граждан приговором по делу о «кукле Путина»

Пермский краевой суд ответил на обращение пермяков, высказавших негативное мнение о приговоре по делу «куклы Путина». В суде позицию людей назвали «давлением» и «вмешательством в деятельность суда». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил инициатор обращения Александр Зотин.

В документе за подписью осуществляющей полномочия председателя Натальи Киселевой говорится, что «всякое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия преследуется по закону», «внепроцессуальные обращения не допускаются», а поступившее в краевой суд письмо «является ничем иным как способом давления на суд и будет предано гласности путем размещения на официальном сайте суда в сети Интернет».

После оглашения приговора по делу о «кукле Путина» пермяки написали в краевой суд, что «Уголовный кодекс создан не для политической борьбы», «произошедшее подрывает доверие к судьям, веру в правосудие и здравый смысл действующей власти», а недопуск десятков пермяков на оглашение приговора «говорит о неуважении судебной власти к гражданам».

Напомним, 18 августа Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину он назначил два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Эткина — оправдал. В Перми регулярно проходят одиночные пикеты, осуждающие уголовное дело и решение суда.

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело. Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».