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№ 97 от 7 сентября 2020

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Замглавы Минэнерго задержали по делу о мошенничестве

Общество180

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Замглавы министерства энергетики Анатолия Тихонова задержали по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом пишут Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники. 

Тихонова задержали после допроса. Собеседник ТАСС уточняет, что следственные действия проводятся с ним с утра. 

«Коммерсант» и Интерфакс пишут, что обыски прошли не только у Тихонова, но и у замдиректора «Российского энергетического агентства» (РЭА) министерства Игоря Кожуховского. По данным газеты, силовики пришли и к другим чиновникам, но их имен издание не называет. 

Хищения, из-за которых возбудили дело, были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, приводит подробности дела «Коммерсант». Она предусматривает финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, порученной РЭА.

Агентство получило для этого субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей, отмечает газета. Часть из этих средств, по версии Следственного комитета и ФСБ, были похищены. В Минэнерго ситуацию пока не комментировали. 

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Теги:
em, минэнерго, задержание
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