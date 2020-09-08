Замглавы Минэнерго задержали по делу о мошенничестве

Замглавы министерства энергетики Анатолия Тихонова задержали по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом пишут Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники.

Тихонова задержали после допроса. Собеседник ТАСС уточняет, что следственные действия проводятся с ним с утра.

«Коммерсант» и Интерфакс пишут, что обыски прошли не только у Тихонова, но и у замдиректора «Российского энергетического агентства» (РЭА) министерства Игоря Кожуховского. По данным газеты, силовики пришли и к другим чиновникам, но их имен издание не называет.

Хищения, из-за которых возбудили дело, были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, приводит подробности дела «Коммерсант». Она предусматривает финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, порученной РЭА.

Агентство получило для этого субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей, отмечает газета. Часть из этих средств, по версии Следственного комитета и ФСБ, были похищены. В Минэнерго ситуацию пока не комментировали.