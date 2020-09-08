В Тюменской области для пятиклассников провели «урок борьбы с терроризмом». Детей взяли в заложники

В школе № 2 города Ишима для пятиклассников провели «урок борьбы с терроризмом», в ходе которого их взяли в заложники. Об этом сообщает паблик «Ишим пере Подслушано».

«По словам родителей, никто их не предупреждал о данном мероприятии, и детей, соответственно, тоже. В классе находились дети с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать ребенка из школы из-за плохого самочувствия. Дома ему вызвали скорую», – говорится в сообщении паблика.

На опубликованных фотографиях видно, что люди в камуфляже и балаклавах сидят в классе на подоконниках, за учительским столом, а один из них контролирует входную дверь.

Фото: паблик «Ишим пере Подслушано»

О том, что об «уроке борьбы с терроризмом» не был предупрежден никто, изданию 72.ru подтвердили и сами родители. Директор школы Татьяна Изох заявила, что «сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, информация в интернете была преподнесена неверно». Также она отметила, что в школе пройдет проверка управления образования.

На заданный через соцсети вопрос «Новой газеты» о том, кто проводил урок «борьбы с терроризмом», директор в настоящий момент не ответила.

Случай в Ишиме – не первый, когда школьников «берут в заложники», чтобы научить их «бороться с терроризмом». В сентябре 2018 года в Екатеринбурге Росгвардия и казаки провели квест для школьников, в ходе которого также взяли нескольких учеников в заложники. Тогда мероприятие было посвящено трагедии в Беслане. При этом родственники жертв трагедии осудили проведение квеста, а психологи заявили, что такие мероприятия негативно сказываются на психике детей.