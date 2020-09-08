Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии по делу о госизмене

Военного историка и капитана ВС в запасе Андрея Жукова, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ), приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Процесс по делу Жукова проходил в закрытом режиме, так как некоторые материалы его дела имели гриф «совершенно секретно». На предыдущем заседании прокуратура требовала приговорить его к 17 годам колонии.

Сам Жуков в ходе процесса отказался признавать свою вину. Адвокат историка Иван Павлов заявил, что намерен обжаловать приговор.

Напомним, Андрея Жукова задержали и арестовали в июне 2018 года. Источники СМИ утверждали, что вменяемые бывшему офицеру обвинения относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете». РБК тогда обнаружил на «Военно-историческом форуме-2» сообщения, из которых становится понятно, что Жуков интересовался вопросами формирования и расформирования различных армейских подразделений, перемещением войск и организацией крупных учений.

Известно также, что в 2012 году Жуков проходил свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории. Тогда следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 283 УК (разглашение гостайны) в отношении офицера Сергея Черепанова, который выложил на сайт ryadovoy.ru засекреченные документы, содержащие данные о дислокации войск. Свидетелями по его делу проходили около 20 человек — участники форума.