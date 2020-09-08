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№ 97 от 7 сентября 2020

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В Новосибирске напали на штаб коалиции оппозиционных кандидатов

Политика118

Фариза Дударовакорреспондентка

118
 

На штаб коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020» совершили нападение. Об этом сообщила сотрудница ФБК Ольга Гусева.

По словам Гусевой, неизвестный забежал в офис и разбил бутылку с химической жидкостью. «В офисе проходила лекция, было порядка 50 человек», —пишет Гусева. Сотрудница ФБК также добавила, что в офисе стоит «очень едкий, невыносимый запах».

Глава штаба Сергей Бойко на видео, опубликованном в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020», рассказал, что нападавших было двое: один держал дверь, другой забежал в штаб и разбил бутылку с неизвестной химической жидкостью.

«Штаб эвакуирован, два волонтера в скорой. Одного увезли, второго сейчас, видимо увезут, работает полиция, не пускают нас на территорию. Мы не видим, что сейчас происходит в штабе», – заявил Бойко.

По словам главы штаба, полиция считает, что жидкость, которую разлили нападавшие, является АСД-фракцией – веществом для обработки животных.

Напомним, что коалиция «Новосибирск 2020» состоит из оппозиционных кандидатов, которые планируют участвовать в муниципальных выборах 13 сентября. Возглавляет ее член штаба Навального Сергей Бойко, который в прошлом году занял второе место на выборах мэра Новосибирска.

Это не первая попытка препятствовать деятельности коалиции. Так, например, оппозиционным кандидатам не давали устанавливать агитационные кубы в городе, а самого Бойко суд дважды оштрафовал на 20 тысяч за организацию «несогласованного массового мероприятия».

Теги:
выборы, новосибирск
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