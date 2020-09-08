В Новосибирске напали на штаб коалиции оппозиционных кандидатов

На штаб коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020» совершили нападение. Об этом сообщила сотрудница ФБК Ольга Гусева.

По словам Гусевой, неизвестный забежал в офис и разбил бутылку с химической жидкостью. «В офисе проходила лекция, было порядка 50 человек», —пишет Гусева. Сотрудница ФБК также добавила, что в офисе стоит «очень едкий, невыносимый запах».

Глава штаба Сергей Бойко на видео, опубликованном в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020», рассказал, что нападавших было двое: один держал дверь, другой забежал в штаб и разбил бутылку с неизвестной химической жидкостью.

«Штаб эвакуирован, два волонтера в скорой. Одного увезли, второго сейчас, видимо увезут, работает полиция, не пускают нас на территорию. Мы не видим, что сейчас происходит в штабе», – заявил Бойко.

По словам главы штаба, полиция считает, что жидкость, которую разлили нападавшие, является АСД-фракцией – веществом для обработки животных.

Напомним, что коалиция «Новосибирск 2020» состоит из оппозиционных кандидатов, которые планируют участвовать в муниципальных выборах 13 сентября. Возглавляет ее член штаба Навального Сергей Бойко, который в прошлом году занял второе место на выборах мэра Новосибирска.

Это не первая попытка препятствовать деятельности коалиции. Так, например, оппозиционным кандидатам не давали устанавливать агитационные кубы в городе, а самого Бойко суд дважды оштрафовал на 20 тысяч за организацию «несогласованного массового мероприятия».